Mikael Petitjean (UCLouvain), invité du Brief: "Une politique trop dure de la BCE finira par nuire à l'économie"

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Mikael Petitjean est professeur de finances à l'UCLouvain et à L'IESEG à Lille. Il est aussi chief economist chez Waterloo Asset Management et chroniqueur régulier dans L'Echo. Il est notre invité dans Le Brief ce lundi.

De finances, il va forcément en être question durant ce Brief. On va parler de l'euro et du dollar, l'un monte, l'autre descend...

Il sera question de banques aussi. De banques centrales qui ont des politiques assez divergentes des deux côtés de l'Atlantique, c'est assez rare pour être souligné.

De banques commerciales aussi. Quelques poids lourds du secteur publient leurs résultats ces jours-ci. Plutôt bons d'ailleurs. Est-ce à dire que la crise bancaire est définitivement finie?

On parlera également d'Elon Musk et, plus près de nous, de conflits sociaux, de Delhaize et de réforme fiscale.

