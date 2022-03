Nouvelles mesures énergie, notre sécurité alimentaire en danger, cancer du sein... Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Une guerre nucléaire n'est pas à exclure: ces mots, ce sont ceux du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, alors que la centrale de Tchernobyl a encore une fois été privée d'électricité et que la Russie envisage de prendre le contrôle des principales villes d'Ukraine qui sont déjà encerclées. Nous regarderons aujourd'hui quelles sont les conséquences de la guerre sur notre sécurité alimentaire. La Russie pourrait aussi se retrouver en défaut de paiement.

Et puis, bonne nouvelle pour la facture des ménages et des entreprises: la Vivaldi s'est accordée sur un paquet de mesures pour réduire les prix à la pompe et le coût de l'énergie dans nos habitations.