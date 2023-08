Olivier Vanderijst (WE): "Être actionnaire d’une société active dans la défense est plus un atout qu’un problème"

Olivier Vanderijst est, depuis huit mois, le président du comité de direction de Wallonie entreprendre (WE), le nouvel outil économique et financier de la Région wallonne.

Avec lui, nous parlerons du bilan de WE depuis la fusion entre la Sogepa, la Sowalfin et la SRIW, ses succès, mais aussi ses dossiers plus difficiles. Nous parlerons notamment d’Air Belgium. La compagnie aérienne vit, en effet, des années difficiles depuis ses débuts et, à nouveau déficitaire, elle cherche une fois de plus de l’argent frais.