Peut-on agir sur l’inflation? | Les temps sont très chahutés sur les marchés | L’Europe libère 42 milliards pour les puces électroniques

Ce matin, je vais vous parler du plan Omicron. Car avec un taux d'absence trois fois supérieur à la normale, les entreprises ont bien du mal à voir la lumière au bout du tunnel. On va voir ensemble si ce plan pourra vraiment apporter des solutions.

Ensuite, on vous a aussi préparé un décryptage d'un sujet dont on vous parle beaucoup depuis le début de notre podcast. On va parler de l'inflation.