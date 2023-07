Pieter Timmermans (FEB): "Les entreprises ne doivent pas supporter la réforme fiscale!"

Comme il l'a déjà indiqué, Pieter Timmermans ne croit plus à une grande réforme structurelle de la fiscalité sous cette législature. "Mais poser les bases d'une telle réforme pour la législature suivante doit encore être possible ." Un plan qui porterait sur 1,5 à 2 milliards "seulement". "Mais il faut être clair, faire payer cette réforme par les entreprises n'est vraiment pas une bonne idée!"

Au-delà du 21 juillet, Pieter Timmermans ne s'attend plus à de grandes avancées pour la Vivaldi. Mais il redoute une trop longue crise après les élections. "Je pense qu'il faut l'éviter à tout prix. Et d'ailleurs, les marchés financiers vont probablement nous obliger à former rapidement un gouvernement, sinon on joue avec la prospérité de ce pays. Je suis très en faveur d'un gouvernement basé sur un programme limité, axé sur la compétitivité, sur le vieillissement, sur l'énergie, l'innovation et sur l'assainissement budgétaire."