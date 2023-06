Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Alexander De Croo était notre invité, il y a quelques jours, pour une rencontre tout à fait exceptionnelle avec trois entrepreneurs . Il y avait autour de la table, Claire Munck, la patronne de l’incubateur BeAngels, Amélie Matton , CEO d'AMB Ecosteryl, une société montoise qui s’est reconvertie dans la conception de machines de recyclage des déchets médicaux, et Pierre-François Bareel , le patron du Groupe Comet, gros acteurs du recyclage en Wallonie.

Le chef de l'exécutif et les entrepreneurs ont mis à plat les problèmes de la Belgique, mais aussi ses atouts : fiscalité , innovation , transition , financement des entreprises, emploi et recrutement. Il fut également question de voir comment l’action politique peut aider le développement économique de la Belgique.

Une discussion ouverte et pas un tribunal. Du concret, du témoignage, des enjeux, et, surtout – et ceci est valable pour tous les quatre –, nous voulions qu’une fois ces enjeux posés, les discussions débouchent sur des pistes de solution.