Serge Quoidbach, rédacteur en chef adjoint à L'Echo: "Solvay: la nouvelle entité va-t-elle s’affranchir d’un tel nom?"

L'invité du Brief est Serge Quoidbach, rédacteur en chef adjoint à L'Echo.

Serge Quoidbach nous rappelle que "Syensqo, c’est de l’hydrogène vert, des batteries solides qui sont un grand espoir pour les voitures électriques. Mais ce n'est pas tout. Il y a les terres rares, spécialité que le groupe a acquise de Rhodia. On y retrouve aussi les composites dans lesquels Solvay a beaucoup investi en rachetant Cytec pour plus de 5 milliards de dollars en 2015. Il y a des matériaux renouvelables, des biotechnologies. Bref, des activités qui sont vraiment des activités orientées vers l’avenir. Et en les isolant dans une structure séparée, en se délestant quelque part de la grande histoire de Solvay, les dirigeants ont voulu laisser toute la chance à cette entité pour qu’elle puisse voler de ses propres ailes."