Trouver 818 millions d'euros, les taux élevés de la Fed, la Pologne et l’Ukraine... Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L'Echo, 7 infos, dès 7h.

Aujourd'hui, dans le Brief, nous reviendrons sur le déficit budgétaire 2024 qui se creuse . Le gouvernement fédéral va devoir trouver 818 millions d’euros .

Nous analyserons également les causes et les conséquences des tensions entre la Pologne et l'Ukraine.