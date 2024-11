Trump ou Harris, la formation du gouvernement fédéral dans l'impasse... Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Un projet sur six du plan de relance wallon n'a aucun effet sur l'emploi et sur la productivité. C'est la dure conclusion d'une étude commandée par le ministre-président Adrien Dolimont, menée par l’Institut wallon de l’évaluation de la prospective et de la statistique (IWEPS).