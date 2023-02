Un an de guerre en Ukraine, UCB en a encore dans le pipe, les entreprises interdites bancaires... Votre podcast matinal est prêt

C'était il y a juste un an, le 24 février 2022, les troupes russes entraient en Ukraine. Suivront les sanctions économiques progressives et surtout la crise énergétique qui frappe l'Europe aussi durement que la Russie. Un an après, le monde n'est plus le même. L'Ukraine est au centre d'une guerre des blocs, sans que se dessine un vainqueur pour l'instant.