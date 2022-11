Un nouvel astronaute belge, NewB veut sauver ses activités, colère chez "iPhone city"... Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Un astronaute belge rejoint les rangs de l'ESA , l'Agence spatiale européenne. Il s'agit de Raphaël Liégeois, docteur en neuroscience. Cela faisait 13 ans que notre pays n'avait plus eu la possibilité d'envoyer quelqu'un dans l'espace.

Les employés de la plus grande usine d'Iphone au monde manifestent leur colère en Chine. Ils sont confinés dans leurs locaux et ne peuvent plus en sortir. La révolte gronde.