Une PME wallonne face à la crise, Bruno et Bénédicte Meurens sont les invités du Brief

Non pas un mais deux invités pour le podcast de ce lundi. Deux parce que depuis quelques années Bruno et Bénédicte Meurens ne font rien l'un sans l'autre. Frère et sœur, ils dirigent ensemble Meurens Natural qui a remporté il y a juste quinze jours le prix de l'Entreprise de l'année, décerné par EY et l'Echo.