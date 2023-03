Vers une dynamisation du quartier européen, inquiétude dans le commerce, Alibaba éclaté en six entités... Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Dans le Brief de ce jeudi, nous parlons d'un énorme projet du gouvernement fédéral qui veut racheter des espaces de bureaux à Bruxelles. Ils se situent dans le quartier européen. Le but est d'en faire des bâtiments à usage mixte, avec des logements et des commerces.