"60% des footballeurs font faillite dans les 5 ans après leur fin de carrière." Mbaye Leye et Fred Gounongbé sont les invités de Money time

Frédéric Gounongbé et Mbaye Leye répondent aux questions de notre journaliste sport business Arnaud Martin et de l'ancien basketteur Duke Tshomba , fondateur de l'agence Duse.

"Le footballeur est un employé, un employé en CDD", explique Frédéric Gounongbé, ancien joueur qui a évolué dans des clubs belges et anglais et a fait partie de l'équipe nationale du Bénin. "Et la plupart des footballeurs se comportent comme s'ils avaient un CDI et pensent que les millions continueront à arriver."