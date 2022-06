"J'avais peur que ma carrière se termine et qu'il n'y ait rien après. " Justine Henin et Olivia Borlée sont les invitées de Money time

Comment rebondir après une carrière sportive quand on prend une "première retraite à 30 ans"? Un défi que Justine Henin et Olivia Borlée ont relevé. Elles nous racontent dans Money time.

Pour le podcast Money time, L’Echo a réuni Justine Henin, championne de tennis, et Olivia Borlée, médaillée olympique en athlétisme pour parler reconversion, entrepreneuriat et investissement. L’une a ouvert son club et créé une fondation, l’autre a lancé sa marque de vêtements sportswear.