"L'entrepreneuriat, c'est du sport de haut niveau", Dominique Monami & Simon Gougnard sont les invités de Money Time

Découvrez les parcours de Dominique Monami et Simon Gougnard, deux olympiens entrés de plain-pied dans le coaching d'entreprise et l'entrepreneuriat.

Dominique Monami est 18e au classement mondial des meilleures tenniswomen lorsqu’elle décide de mettre fin à sa carrière. Indépendante, elle entame une deuxième vie professionnelle, en tant que coach et conférencière. «Le plus gros challenge quand tu es sportif et que tu entres dans le milieu de l’entreprise, c’est de créer une crédibilité. Il est important d’être bien conscient de ses forces et de savoir se profiler.»