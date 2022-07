"Après 13 ans de carrière sportive, changer de vie, c'est un choc." Axel Hervelle et Christophe Brandt sont dans Money time

Entraîner et manager, un même métier? Axel Hervelle et Christophe Brandt ont tous les deux pris la tête d'une équipe sportive lors de leur reconversion. Ils sont les invités de Money time.

Pour leur après-carrière sportive, Christophe Brandt (ex-cycliste) et Axel Hervelle (ex-basketteur), ont choisi de rester dans le giron de leur discipline, mais du côté management et gestion cette fois.

Ils se confient sur les défis de leur reconversion et sur les projets pour leur club respectif, au micro de l’entrepreneur et ancien basketteur Duke Tshomba et de notre journaliste sport business Arnaud Martin.