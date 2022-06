Reconversion, investissement, argent... Thomas Meunier & Aisling D'Hooghe se confient dans 'Money time'

Comment rebondir après une carrière sportive au sommet? Dans le podcast Money time, Thomas Meunier et Aisling D'Hooghe partagent leur vision du présent et du futur.

"Se lancer dans l'entrepreneuriat est une chose que je vois comme une obligation. En tant que footballeur professionnel, ayant des revenus assez confortables, je me dois d'investir l'argent qui servira plus tard à ma famille, à mes enfants. Et le but, c'est de faire fructifier le patrimoine familial", admet le diable rouge Thomas Meunier, au micro de Duke Tshomba, ancien basketteur et hôte du podcast Money time.

Les sportifs se posent le même type de questions: au-delà des heures passées sur le terrain, comment assurer la suite de leur carrière?

Aisling D'Hooghe, hockeyeuse et gardienne des Red Panthers, n'a pas non plus attendu la fin du jeu pour penser sa reconversion. En 2018, la sportive est devenue échevine de sa commune, Waterloo: " Le hockey, comme tout sport n'est pas éternel. J'ai fait des études pour mon futur. Et là, j'ai la chance de déjà pouvoir combiner mon après-carrière avec ma carrière. J'espère continuer à faire ça sur le long terme".

Entreprendre? Nouer des partenariats? Investir dans l'immobilier? Entrer en politique? Découvrez comment Thomas Meunier et Aisling D'Hooghe ont commencé à investir dans leur futur.

Vue en plein écran Duke Tshomba, Thomas Meunier et Aisling D'Hooghe dans Money time. ©Kristof Vadino

Abonnez-vous à Money time

Dans Money time, Thomas Meunier, Justine Hénin, Olivia Borlée et bien d’autres champions se livrent sur leur après-carrière sportive: argent, investissement et entrepreneuriat. Un podcast produit par Duse et L’Echo.