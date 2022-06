Reconversion, investissement, argent... Thomas Meunier et Aisling D'Hooghe se confient dans "Money time"

Comment rebondir après une carrière sportive au sommet? Dans le podcast Money time, Thomas Meunier et Aisling D'Hooghe partagent leur vision du présent et du futur.

"Se lancer dans l'entrepreneuriat est une chose que je vois comme une obligation. En tant que footballeur professionnel, ayant des revenus assez confortables, je me dois d'investir l'argent qui servira plus tard à ma famille, à mes enfants. Et le but, c'est de faire fructifier le patrimoine familial", admet le Diable rouge Thomas Meunier au micro de Duke Tshomba, ancien basketteur et hôte du podcast Money time.