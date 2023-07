Découvrez le nouveau podcast de L'Echo: Saviez-vous?

Les sept épisodes du podcast Saviez-vous?

Saviez-vous?, ce sont sept épisodes d’une douzaine de minutes. Au cours de ce podcast, vous entendrez les récits passionnants et immersifs de sept succès entrepreneuriaux historiques, nés sur notre territoire, et pourtant, trop peu connus. Entrepreneurs, innovateurs, précurseurs, leurs histoires vont vous étonner et vous inspirer. Au programme: