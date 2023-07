Saviez-vous… que le concept de bourse était né à Bruges?

Saviez-vous… que l’idée de rassembler le négoce dans un même lieu était née à Bruges? Le troisième épisode de notre série de podcasts revient sur ces péripéties.

Au XIVe siècle, Bruges est une place incontournable pour les marchands. La ville est une cité prospère, carrefour des échanges internationaux. Les peuples du Nord ramènent de leurs voyages du bois, de la laine, des fourrures. Les peuples du Sud, en particulier les Italiens, rapportent d’Orient, des épices, de l’huile et des métaux précieux. L’argent circule et un marché des changes se développe.

100.000 habitants Vers le XIVe siècle, Bruges acquiert sa notoriété. Sa population s’étend: de 35.000 à près de 100.000 habitants en un siècle et demi.

C’est au milieu de toute cette activité commerciale qu’une famille fait émerger un lieu inédit: une auberge en plein centre-ville où des vendeurs et des acheteurs négocient les prix des produits. "À l’époque, le blason de la famille Van der Beurse symbolisait déjà la finance: on peut y voir trois petites bourses d’argent", détaille Geert De Clercq, journaliste à Reuters. C’est ainsi que Bruges acquiert sa notoriété. Sa population s’étend: de 35.000 à près de 100.000 habitants en un siècle et demi.

Déménagement à Anvers

La gloire de Bruges est cependant de courte durée. Au cours du XVème siècle, le grand chenal qu’empruntent les marchands pour accéder à la mer du Nord devient impraticable à cause de son ensablement. L’instabilité politique contrarie les activités commerciales. La règlementation de la ville fait fuir les commerçants.

Anvers prend le relais. On y construit un bâtiment dédié au négoce en 1531. L’aventure de la bourse commence. Les Anglais épient ce qu'il s’y fait. Ce nouveau modèle est copié à Londres, 35 ans après. "Il n’y a qu’en Angleterre qu’on ne parle pas de 'bourse': la Reine a ordonné de l’appeler 'Royal Exchange'" précise Geert De Clercq.

