4 ESG/ISR: le boom de l’investissement durable

Dans ce quatrième épisode de notre podcast Tracker, nous nous attardons sur la montée en puissance de l'investissement durable et sur la composition des fonds axés sur cette thématique.

Pour beaucoup, c'est une manière de donner un sens à leurs investissements ou, à tout le moins, de tenir compte de leur impact social et climatique . L' investissement durable a clairement le vent en poupe ces derniers temps, notamment parmi les nouveaux investisseurs que nous avons interrogés.

Pourquoi cet engouement? Et que valent véritablement les fonds axés sur la thématique durable? C'est ce que nous tentons d'expliquer dans ce quatrième épisode de notre podcast Tracker .

Éclairer les nouveaux investisseurs

L'objectif de ce podcast est d'éclairer les nouveaux investisseurs dans leur démarche. Après ce quatrième épisode et les trois premiers qui étaient consacrés à l'affaire GameStop, aux cryptomonnaies et à la Big Tech, nous nous pencherons dans notre cinquième et dernier épisode sur les atouts de la Bourse de Bruxelles.