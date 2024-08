59 | Celui qui aime pimenter ses investissements (Bernard Keppenne)

L'économiste de la banque CBC, Bernard Keppenne, était l'un des premiers invités du podcast Tracker Plus. Il nous a dévoilé son profil d'investisseur qu'il qualifie de dynamique.

Bernard Keppenne a une routine bien huilée pour suivre les marchés. L'économiste en chef de CBC suit les marchés depuis plus de trente ans avec une attention particulière pour les informations tant financières que politiques.

"Je me lève tous les matins à 5h45, quelle que soit l'heure à laquelle je rentre", nous a confié Bernard Keppenne dans le podcast Tracker Plus au moment d'expliquer comment il parvenait à rédiger chaque jour une note matinale très lue par les investisseurs et les suiveurs des marchés.

Publicité

"J'ai un portefeuille qui est dynamique, voire très dynamique" Bernard Keppenne Économiste en chef - CBC Banque

"C'est important que ce soit rédigé le jour même, il y a plein d'informations qui passent encore pendant la nuit et peuvent être essentielles pour les investisseurs européens", précise encore l'économiste. "La rédaction, la recherche, la conception graphique, la recherche d'un titre, tout ça est extrêmement important. Et j'apprends, parce que c'est un vrai métier".

Dynamique

Au moment d'ouvrir son portefeuille d'investisseur, Bernard Keppenne nous surprend: "J'ai un portefeuille qui est dynamique, voire très dynamique". L'invité de Tracker Plus nous a ainsi révélé qu'il était "plus orienté action" et qu'il était tout à fait capable d'encaisser une chute de 20 ou 30%. "Je ne vais pas me jeter dans le canal le lendemain matin. Je suis très serein par rapport à la fluctuation, à la volatilité des actions", souligne encore Bernard Keppenne.

Cet épisode du podcast Tracker Plus était déjà accessible aux abonnés de notre journal. Il est à présent diffusé dans la playlist du podcast Tracker que l'on peut retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.

La semaine prochaine, ce sera au tour de Laura Roba, analyste à la banque Degroof Petercam et spécialisée dans les biotechs et les thématiques "ESG". Elle nous expliquera comment lui est venu le goût de l'investissement et nous donnera les clés de sa stratégie d'investisseuse.

Publicité