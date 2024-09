64 Liliane | Celle qui a acheté son action Nvidia à 8 dollars

Après avoir accueilli en mai dernier le benjamin de l'émission, Amaury , 13 ans et inventeur d'un algorithme prédisant l'évolution des marchés, Tracker a reçu cette semaine la doyenne du podcast , Liliane, investisseuse habile et active depuis le milieu des années nonante.

Elle est venue dans nos studios avec un carnet où toutes ses transactions sont consignées . "Je mets le nom des actions, la date d'achat et la valorisation parce que j'ai une petite mémoire", justifie celle qui acheté et vendu à plusieurs reprises l'action Nvidia, un titre très recherché par les investisseurs pariant sur l'IA.

Elle a revendu et racheté à plusieurs reprises les actions du champion technologique qui a vu son cours de bourse doubler depuis le début de l'année et cela, après une année 2023 de tous les records.

Les effets du long terme

Avec plus de trente ans de pratique au compteur, la 64ᵉ invitée de Tracker a connu plusieurs krachs boursiers. Elle a aussi pu apprécier l'évolution à long terme de ses investissements. Essentiellement présente à Wall Street et à la Bourse de Bruxelles, Liliane a ainsi vu le S&P 500 grossir de plus de 1.000% depuis son baptême boursier et notre Bel 20 national gonfler de plus de 200%.