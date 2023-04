Le podcast Tracker se penche sur les applications de trading

Influencé

L'autre grand point commun avec la nouvelle vague de boursicoteurs, c'est l’utilisation, parfois excessive, des réseaux sociaux, plaque tournante de son activité d’investisseur. Tantôt café du commerce, tantôt guichet aux bonnes idées, les réseaux sociaux rythment le quotidien d'Alexi . "On a parfois des notifications à n'importe quelle heure, surtout sur les cryptos, car ce sont des échanges qui ne ferment pas et qu'on peut en acheter à toute heure", situe notre invité de la semaine. "Au fil des pertes, j'ai commencé à me mettre mes propres limites. Quand je vois les notifications, je suis beaucoup plus réticent à réagir directement."

Tout-terrain

Cela ne l'empêche toutefois pas d'avoir une attitude plus "bon père de famille" en s'adonnant, par exemple, à l’investissement programmé. Il place ainsi une somme identique et à intervalles réguliers dans des ETF. "Mes parents investissent. Ils ont un profil très traditionnel. Pour moi, la bourse a toujours été quelque chose d'adulte, ce qui m'a tenu un peu éloigné des marchés. Avec les cryptos, c'est différent et un peu plus risqué. Il y a plus de mouvements et il y a aussi un côté casino qui nous parle beaucoup, à nous les jeunes", situe Alexi. Il garde toutefois bien la tête sur les épaules: "Je me suis bien rendu compte que quand un actif faisait plus 10% tous les jours pendant une semaine, ça devenait un peu incroyable et même très dangereux. C'est pour ça que j'ai décidé de diversifier mon capital et que je me suis intéressé à d'autres solutions, comme les ETF."