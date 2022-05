Tracker #08 | Celle qui investit avec l’aide d’un pro

Notre invitée de la semaine a fait ses premiers pas en bourse cette année, en janvier 2022. Et depuis lors, les marchés ont battu de l’aile, le Nasdaq a perdu plus de 20% et les actions européennes pas loin de 10%. Mais pour Cate, ça va. D’une part, parce qu’elle a l’habitude des turbulences et d’autre part, parce qu’elle investit en bourse avec l’aide d’un gestionnaire de portefeuille.