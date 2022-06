Tracker #15 | Celui qui est devenu trader à 23 ans

Le métier de Tom est souvent mal vu par le grand public . Parmi les critiques qu’on entend régulièrement, on retrouve l’aspect hautement spéculatif de la discipline qui, selon ses détracteurs, n’apporte rien à l'économie et la société.

L'occasion pour l'équipe de Tracker de s'arrêter sur le rôle et la fonction de Tom dans les marchés, et plus particulièrement dans la période troublée qu’on vit actuellement en bourse. Car les traders se nourrissent souvent de la volatilité pour placer leurs ordres.