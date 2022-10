Tracker #23 | Celui qui investit des milliers d'euros dans les sneakers

Boo est une des grandes figures de l’univers peu connu des "sneakers" en Belgique. Les "sneakers", pour les non-initiés, ce sont les baskets… En plus d’être un accessoire de mode de plus en plus recherché, elles se sont aussi imposées comme un véritable produit d’investissement alternatif, à l’image des bouteilles de vin, des œuvres d’art, des montres de luxe ou encore des voitures de collection.