Tracker #26 | Celles et ceux qui s'attaquent au Rallye Boursier (1/2)

Cette semaine, on vous a concocté un épisode un peu particulier autour de notre concours Le Rallye Boursier . Particulier d’abord, parce qu’on vous le présente en deux parties. Mais, particulier surtout, car nous avons repris contact avec huit invités passés par les podcasts Tracker des saisons précédentes.

Benjamin, Cate, Claire et Léopold nous ont exposé leurs ambitions et leurs tactiques dans cet épisode en deux parties. La semaine prochaine, ce sera au tour d’Abdelmajid, Adrian, Loïc et Maurgane de nous raconter comment ils vont faire pour figurer en bonne position dans le classement du Rallye Boursier.