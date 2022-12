Tracker #29 | Ceux qui veulent devenir millionnaires à 18 ans

Parmi les nombreux jeunes investisseurs présents au salon Finance Avenue, il y avait Ayoub et Mehdi. Deux ados qui ne manquent pas de toupet et qui veulent marcher sur les traces d'Elon Musk.

Avec deux autres amis, Ayoub et Mehdi se déplaçaient programme à la main de débats en ateliers pour glaner des conseils, des idées et des contacts dans ce salon dédié aux questions d’argent et où nous avons enregistré ce 29e épisode de la série de podcasts Tracker.

Investisseur et mineur

Au début de la saison, on croyait tenir le plus jeune Tracker de notre série de podcasts avec Léopold et ses 18 ans. Mais nous avons quelque peu halluciné en leur demandant leur âge: Ayoub et Mehdi n’ont pas encore 16 ans et se présentent comme entrepreneur, investisseur, créateur de contenus, crypto trader, ou encore développeur d’application.