Tracker #32 | Celle qui a repris ses finances en main en investissant

Notre invitée de la semaine a commencé par l'immobilier avant de rapidement grimper à bord de plusieurs start-ups et de projets de crowdfundig . En parallèle, elle investit également son argent dans des ETF et des cryptomonnaies , programmant chaque mois un investissement d'une somme identique.

La stratégie d'Aude est simple. Pour elle, les fruits d’un investissement sont les graines des suivants. Et pour arriver à investir dans autant de directions en seulement trois ans, elle n’a jamais hésité à s’entourer de spécialistes ou de coachs, ce qui lui a grandement facilité les choses. "J'ai cette croyance au fond de moi que tout est possible et surtout que nos ressources sont bien plus grandes qu'on ne le pense", souligne modestement l'investisseuse bruxelloise.