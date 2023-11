Tracker BONUS | Comment gagner le Rallye Boursier?

Le Rallye Boursier 2023-2024 en pratique

Le Rallye Boursier commence officiellement le lundi 20 novembre 2023, et s'achèvera dix semaines plus tard, le vendredi 26 janvier 2024. Tous les participants partent avec un capital de départ virtuel de 50.000 euros (+2.000 euros offerts par notre partenaire MeDirect), qu'ils peuvent investir dans 314 actions et 50 fonds.