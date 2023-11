Cet épisode bonus fait suite au podcast Tracker #44 "Celle qui fait l'inverse de son mari en bourse", avec Julien et Léa. C’est quand elle a pris conscience de ce qu’allait lui "coûter" l’inflation que Léa a décidé d’investir son argent. La jeune femme venait de recevoir un héritage important et son mari, lui-même investisseur, lui a expliqué la raison pour laquelle on dit que l’argent perd de la valeur chaque année. Ce moment fut son “déclic”.