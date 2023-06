Ce jeune investisseur nous parle de l'univers boursier actuel, devenu tellement plus accessible qu'à l'époque de son grand-père. Il n’a jamais aussi simple et rapide de s’informer ou de prendre connaissance d’une donnée financière. Et par les temps qui courent, les médias, les programmes comme Tracker, les institutions financières ou même des influenceurs et autres coachs en finance occupent le terrain de l’éducation financière.