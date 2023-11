Ceux qui veulent doubler tout le monde sur le Rallye Boursier

Dans quelques jours, des dizaines de milliers d'investisseurs prendront les routes du Rallye Boursier . Parmi eux, Leïla Maidane , entrepreneuse tech aux multiples casquettes. La jeune Bruxelloise n'y va pas par quatre chemins et vise la victoire. "Si c'est pour participer au concours, autant le faire à fond", lance la CEO de Begreator dans l'épisode 45 de Tracker , "et profiter de cette opportunité pour implémenter les choses qui marchent à ma stratégie future".

Quatre vedettes

Notre journal suivra plus particulièrement chaque semaine la progression de quatre pilotes. En plus de Leïla Maidane, on retrouvera sur la grille de départ deux anciens invités des podcasts Tracker, la thérapeute Aude Bellande et l'étudiant Alexandre Demain. Gilles Quoistiaux, journaliste à L'Echo, complétera l'équipage.