Des bulles qui éclatent dans les investissements alternatifs

En plus des investissements classiques en actions, en fonds, voire en crypto, Tracker prend chaque saison la température des investissements dits alternatifs . Nous avions abordé la question des baskets avec l'entrepreneur bruxellois Boo et celle du vin avec Bernard Keppenne, économiste en chef chez CBC.

Razzia sur le marché gris

Le jeune collectionneur a aussi attiré notre attention sur le marché gris de la montre de luxe, un marché de l'occasion où les prix des modèles suisses les plus recherchés par les puristes de la montre se sont emballés ces dernières années: "Rolex n'est pas en mesure de satisfaire l'entièreté des gens qui souhaitent avoir les modèles et inévitablement, ça a créé un marché de seconde main où on se retrouve avec des montres plus chères que celles vendues en magasin et pour lesquelles il faut parfois attendre plusieurs années avant d'être servi."