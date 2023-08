Investir en bourse, une histoire de famille

Retrouvez les meilleurs moments de la saison IV des podcasts Tracker au regard de l'actualité des marchés. Aujourd'hui, on parle de l'investissement en famille.

La famille est une des grandes portes d'entrée dans le monde de l'investissement en bourse. Un frère, une épouse, une cousine ou encore les parents ouvrent la voie aux néophytes. Et en famille, c'est plus simple, voire plus sécurisant, d'évoquer les questions d'argent.

Dans la série de podcasts Tracker, plusieurs jeunes investisseurs nous ont confirmé la prédominance familiale dans leur parcours. Florian est venu accompagné de ses parents pour nous raconter comment les repas de famille se transformaient rapidement en café du commerce.

Dans l'épisode avec Benjamin, celui-ci avait repris le fil de ses souvenirs d'enfance pour se rappeler que c'était à l'âge de 8 ans qu'il avait acheté sa première action Solvay sur les genoux de son papa.

Stéphane et sa compagne Catherine nous ont expliqué comment ils étaient arrivés à dépenser leurs gains en cryptomonnaie dans l'économie réelle et à quel point ils s'influençaient en mélangeant leurs stratégies d’investissement.

Ludivine nous avait avoué, de son côté, que c'est son grand-père qui lui avait mis le pied à l'étrier. "Depuis que je suis petite, il me parle de l'investissement et un jour, on a été ensemble à la banque pour ouvrir mon compte-titres", nous a indiqué celle qui est devenue coprésidente du cercle d'investisseurs de l'UCLouvain. "J'étais vraiment jeune et, forcément, je ne comprenais pas vraiment tout, c'est plus tard, à l'université que je me suis vraiment lancée".

La bourse dans le sang

Les banques et les brokers ont compris depuis longtemps que le cercle familial était prépondérant dans les choix des futurs investisseurs. Les offres de produits financiers destinés "au futur des enfants" sont nombreuses sur le marché.

Comme, dans une certaine mesure, les grands sportifs, les champions boursiers d'hier ont aussi pris le soin de transmettre à leur descendance leurs secrets d'investisseurs et une ribambelle de conseils immuables.

"Mon père, il adore la bourse et j'ai l'impression de voir un gosse quand il me parle d'une valeur qu'il aime." Alexandre

Dans l'épisode 37 de la saison IV de Tracker, Alexandre était venu nous expliquer son projet de rééditer le livre de vulgarisation boursière "Du papier qui travaille", écrit par son grand-père Dominique Demain, l'ancien directeur de la rédaction de L'Echo.