Tracker #19 | Celui qui n'investit que dans les ETF

Adrien, notre invité de la semaine, ne jure plus que par la gestion passive. Il a liquidé toutes ses actions pour se concentrer uniquement sur une dizaine d'ETF.

Mais depuis le début de l’année, Adrien a liquidé toutes ses positions pour ne plus se concentrer que sur les ETF, ces produits qu’on appelle aussi tracker. Un ETF est une sorte de fonds qui réplique de la manière la plus fidèle possible la performance d’un indice boursier. Les ETF sont cotés en bourse, comme les actions. Autrement dit, en achetant un ETF qui réplique tout le BEL 20 de la Bourse de Bruxelles, cela vous revient à investir dans l’ensemble des 20 actions qui composent l’indice bruxellois.