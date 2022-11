Tracker #27 | Celles et ceux qui s'attaquent au rallye boursier (2/2)

Après Benjamin, Cate, Claire et Léopold la semaine dernière , place à Abdelmajid, Adrian, Loïc et Maurgane, les quatre autres vedettes du Rallye Boursier, le concours d’investisseurs organisé par L'Echo.

Ils nous expliquent leurs stratégies et leurs ambitions pour faire bonne figure au classement général d'une course qui a démarré ce lundi 21 novembre avec plus de 20.000 participants sur la ligne de départ.

Pendant 3 mois, les projecteurs seront braqués sur ces huit investisseurs particuliers. Dans le cadre du concours, ils pourront investir 50.000 euros fictifs pendant 10 semaines en conditions réelles dans plus de 400 actions et fonds. Il est encore possible de s'inscrire au Rallye Boursier et cela jusqu'à la veille de la veille de Noël.