Pour le 34e épisode du podcast Tracker, nous avons reçu ICO, un jeune rappeur qui investit en bourse et dans l'immobilier pour diversifier ses revenus.

ICO nous vient de Bruxelles. Il a embrassé une carrière artistique après avoir étudié dans une grande école de commerce. Il y a quelques années, l'artiste a abandonné un poste dans un cabinet de conseil du 'Big Four' pour se lancer pleinement dans la musique.

"Le premier euro gagné avec le rap, je l'ai directement investi au lieu de le mettre dans des bijoux et des montres en diamant", souligne le MC dans le podcast Tracker. Dans cet épisode, il nous expliquera comment il fait pour gérer sa carrière et comment il place en bourse et dans l’immobilier ses gains glanés grâce à ses chansons.