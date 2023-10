Tracker #42

Comme lors de la saison 3 avec Fabio, nous avons voulu rencontrer un Tracker avec de longues années de pratique au compteur. Thierry est au bout de ce fameux long terme qui fait tant rêver les jeunes investisseurs – et alors que pour beaucoup de nos auditeurs, ce n’est que le début.

Contrairement à Fabio, qui était parvenu à décupler son investissement initial en 25 ans , Thierry a multiplié les déconvenues, en misant notamment sur Nyrstar et deux biotechs cotées à Bruxelle s, trois titres qu’il a toujours en portefeuille et qui lui ont sapé le moral…

Question de timing

Le 42e invité de la série de podcasts Tracker est également revenu avec nous sur les raisons qui l’ont poussé à mettre ses sous en bourse, tout en faisant le bilan de son parcours. Et quand on lui demande si c'était de l'argent qu'il était prêt à perdre en bourse, Thierry nous répond de manière très réaliste: "On ne peut jamais se permettre de perdre de l'argent".