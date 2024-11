71 Hamza | Celui qui parle finance à une centaine de milliers de suiveurs

Depuis novembre 2017, il compile des analyses et interviewe des experts sur son site et sur les réseaux sociaux pour permettre à ses suiveurs de parfaire leur éducation financière. Et cela fonctionne. Hamza et son équipe sont rapidement devenus, comme il aime à le dire, "un média financier alternatif de référence" suivi par plus de 100.000 personnes.