Tracker #53 | Celui qui investit dans la crypto sans jouer au casino

Dans le podcast Tracker, Théo porte un regard lucide sur ses premières années de tête brûlée du marché crypto. "Je pensais qu'on pouvait devenir trader en regardant trois vidéos sur YouTube, mais ce n'est pas le cas", nous raconte sans détour le 53e invité de la série . " C’est dur de subir des pertes à l’âge de 15 ans et sur de l'argent qu'on a gagné en se levant tôt le matin ", regrette même Théo au moment de retracer ses premiers pas en bourse et ses premières gamelles avec les cryptomonnaies.

Crypto et casino

Théo s’est rapidement remis de ses débuts catastrophiques. Actuellement, le jeune homme à la fibre entrepreneuriale très développée a lancé un service de bar à cocktails du haut de ses 19 ans. En bourse, il adopte une stratégie plus sage, voire plus passive. Il programme chaque mois ses investissements et passe moins de temps à se demander comment il peut faire pour battre le marché. "J’ai 25 % de mon portefeuille en ETF, 15% dans un fonds et environ 5% en crypto. Le reste, c’est du cash", détaille le Tracker de la semaine.