Portail incontournable pour tout particulier qui veut acheter des actions et des ETF, les plateformes de courtage se livrent une guerre sans merci sur les frais qu'elles appliquent. Les courtiers, appelés aussi brokers, peuvent être des banques, des maisons de bourse ou des sociétés spécialisées dans les produits d’investissements.

Quelles sont les différences entre les brokers et quelles sont les implications pour leurs utilisateurs? Pour répondre à ces questions, nous avons invité dans le podcast Tracker Talk Sebastien Aguilar , fondateur de FIRE Belgium, et Xander Vlassenbroeck , journaliste financier à L'Echo.

"Les frais, ce n’est pas le critère le plus important pour un investisseur à long terme, tranche sans détour Sebastien Aguilar. Le plus important, c'est la sécurité d'application, et donc la sécurité des investissements."