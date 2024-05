Tracker Talk | Pourquoi les ETF sont-ils si populaires?

Les ETF sont au cœur de la discussion menée dans le podcast Tracker Talk avec Olivier Pauwels, stratégiste chez BlackRock, et Xander Vlassenbroeck, journaliste à L'Echo

Les ETF plaisent énormément aux investisseurs particuliers de moins de 35 ans et représentent plus de la moitié des produits achetés par les nouveaux investisseurs. Pourquoi un tel succès? Nous avons posé la question au stratégiste de BlackRock Belgique, Olivier Pauwels, et à Xander Vlassenbroeck, journaliste au sein de la rédaction de L'Echo.