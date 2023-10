Comment partir de rien (ou presque)? Yaka!

"On vendait aux particuliers, en magasin et sur les réseaux sociaux, jusqu’au jour où une entreprise nous a contactés pour personnaliser ses gourdes", explique Simon Polet, l'un des deux cofondateurs de Merchery. Les deux comparses se tournent alors vers le marché des cadeaux d’entreprises, une industrie gigantesque.

Son entreprise vise entre 5 et 6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023, mais veut surtout devenir un grand acteur de son secteur. "On est parti d’un petit projet qui nous a emmené vers un autre, en ayant investi 5.000 euros chacun, sans apport externe", se rappelle Simon Polet. "Il faut trouver ce que tu sais faire, là, maintenant. On a commencé par des gourdes, et heureusement qu’on a fait quelque chose de simple, c’est ça qui nous a permis de franchir les étapes suivantes", ajoute-t-il.