Le podcast Yaka! répond aux questions qui se posent aux entreprises en croissance. Dans chaque épisode, deux entrepreneurs croisent leurs expériences, récits et ambitions.

Comment je me finance? Comment je recrute? Comment je m’impose sur un marché? Nous avons réalisé cette série de podcasts Yaka! avec l’envie de répondre aux questions concrètes que se posent ceux qui entreprennent , convaincus que stimuler l’entrepreneuriat en Belgique francophone se fera par l’exemple , et que les exemples ne manquent pas .

Quelle entreprise a réussi à s’internationaliser de manière fulgurante? Qover. Qui a réussi à lever 100 millions d’euros récemment? Cohabs. Qui incarne la réussite tech et grand public belge par excellence? Itsme. Qui est le champion wallon le plus méconnu à avoir multiplié son personnel par 20 en dix ans? Lasea et son logiciel qui englobe des algorithmes d’intelligence artificielle.