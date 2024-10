Podcast | Mieux accompagner le retour au travail des malades de longue durée? Yaka! (avec Melimpus)

Accélérer le retour au travail des malades de longue durée. En voilà, un défi de taille, en particulier pour la Belgique, qui compte aujourd’hui plus de 500.000 personnes en incapacité de travail depuis plus d’un an. Il s'agit d'un problème de santé publique, d'un phénomène de société, d'un casse-tête pour les finances de l’État, et d'un chantier colossal pour les entreprises.