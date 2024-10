Podcast | Rendre la construction circulaire? Yaka! (avec Coliseum)

Rendre la construction circulaire. Récupérer des matériaux, les réutiliser sur des chantiers de grande ampleur,… Est-ce seulement possible? Peut-on imaginer construire et rénover sans forcément jeter les portes, carrelages, poignées, et châssis? Oui. C’est en tout cas le pari que fait Coliseum, une toute jeune entreprise bruxelloise.