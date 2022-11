Yaka! | "Avoir des actionnaires, c’est un vrai mariage", Gaëlle Helsmoortel (Dgenious)

Dans cet épisode du podcast Yaka!, Gaëlle Helsmoortel nous parle de sa carrière, qui a commencé dans le marketing et la communication au sein d'une grande marque de cosmétique. Ensuite, elle s’est associée à Antoine Lebacq, le fondateur historique de Dgenious. La société, née en Suisse et spécialisée dans les données des chaînes de magasins et restaurants, commençait tout juste à s'implanter en Belgique

Nommée CEO, Gaëlle Helsmoortel y a instauré une stratégie de content marketing et personal branding. Cette communication à cheval entre le professionnel et le personnel lui a permis de développer la marque en Belgique, jusqu’à pouvoir y lever des fonds.

